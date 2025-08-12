Иркутская аномалия: регистрация домов в регионе бьет рекорды

С 1 марта 2025 года в Иркутской области вступил в силу принцип «построил – оформи», требующий регистрации прав на построенные объекты недвижимости в Росреестре. Это касается и индивидуальной жилой застройки. В результате в регионе наблюдается рост числа официально оформленных частных домов.

По данным Управления Росреестра по Иркутской области, за первые шесть месяцев 2025 года в ЕГРН было учтено 7372 частных жилых дома, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая площадь учтенных домов составила 990 335 кв.м, из которых почти треть — это дома на садовых участках.

Действующая «дачная амнистия» позволяет упрощенно строить дома без разрешительной документации, поэтому регистрация в ЕГРН является единственным официальным подтверждением их существования. Это необходимо для защиты имущественных прав граждан, отметил руководитель Управления Росреестра Виктор Петрович Жердев.

Индивидуальная застройка в Иркутской области характеризуется преобладанием деревянных домов: 4074 из учтенных домов имеют деревянные стены. В основном строятся одно- и двухэтажные дома.

Напомним, в первом полугодии 2025 года в регионе введены рекордные 1 094 тыс. кв. метров жилья, что на 28% больше по сравнению с прошлым годом. Иркутская область выбилась из общероссийского тренда и вошла в число регионов с положительной динамикой на фоне общего падения по стране. При этом основной прирост обеспечило население: индивидуальное строительство выросло на 34% (до 990 тыс. кв. м), тогда как девелоперы, напротив, сократили ввод на 11% (до 104 тыс. кв. м).

Эксперты ранее предупреждали, что бурное развитие ИЖС может привести к вызовам для региона в будущем, создавая дополнительные риски. В настоящее время застройка ведется хаотично, требуя много энергоресурсов и земли. При строительстве многоквартирных домов застройщики совместно с муниципалитетами обязаны создавать объекты социальной инфраструктуры, но для ИЖС таких требований нет. Это создает проблемы, которые придется решать будущим поколениям, включая необходимость строительства детских садов, больниц, школ и пожарных частей для ИЖС.

Кроме того, за впечатляющей статистикой по ИЖС скрывается история с дифтарифами, которая побуждает людей регистрировать в Росреестре дома, построенные десятилетия назад. Эти дома, возведенные 10-20 лет назад, регистрируются сегодня, чтобы потребители могли воспользоваться льготами по энерготарифам.