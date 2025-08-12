Трамп заявил о намерении усадить Путина и Зеленского за стол переговоров: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: небо закроют над местом встречи Путина и Трампа, последний пообещал усадить президента РФ за стол переговоров с Зеленским, каждому пятому девелоперу предрекли банкротство, а в Иркутской области хотят построить хирургический комплекс. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Закрытие неба

Авиавласти США перекроют небо над американским городом Анкориджем на Аляске 15 августа, когда в штате запланирована встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, в радиусе 30 миль и на высоте до 18 тысяч футов. Ограничение продлится день.

Стол переговоров

Глава США Дональд Трамп выразил уверенность, что ему удастся в конечном счете усадить президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского за стол переговоров для урегулирования конфликта на Украине. «Скажу следующее: в конечном счете я добьюсь того, что они оба окажутся в одном помещении», – сказал Трамп, отметив, что встреча может быть как с ним, так и без него.

Банкротство девелоперов

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что риск банкротства есть примерно у 20% застройщиков. И если граждане не будут продолжать вкладываться в недвижимость, то уже более 30% девелоперов вскоре окажутся на грани банкротства. Если же реализуются все планы до 2030 года, то каждый пятый метр в стране будет новый. Такие объекты, по мнению Хуснуллина, вносят значительный вклад в капитализацию страны.

Хирургический комплекс

Глава Приангарья Игорь Кобзев поддержал инициативу строительства в Иркутске военного госпиталя и хирургического комплекса с отделением реабилитации на базе центра хирургии и травматологии. Объекты могут появиться в микрорайоне Юбилейный столицы Приангарья. Существующие учреждения располагаются в приспособленных зданиях дореволюционной постройки, потому новые объекты необходимы. В ближайшее время планируется осмотреть будущую строительную площадку.

Из США в Иркутск

Из Америки в Иркутск этапировали мужчину, обвиняемого в совершении смертельного ДТП. По версии правоохранителей, в ноябре 2017 года в Ленинском округе областного центра мужчина сбил пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Чтобы избежать уголовного наказания, несмотря на подписку о невыезде, предполагаемый преступник уехал за границу и находился в Республике Беларусь, Турции, Королевстве Таиланд и США. Совместно с иностранными коллегами иркутянина удалось найти. Теперь он находится в Сибири: предстоит суд.