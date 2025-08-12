Новости

Россияне и бизнес запасаются «наличкой» на фоне возможных отключений интернета

Средний профицит ликвидности в июле в среднем составил 1,2 трлн руб. Рост наличных денег в обращении привел к оттоку 0,2 трлн руб.

Этот спрос немного выше значений прошлых лет, говорится в комментарии Банка России.

«Отклонение может быть связано в том числе со стремлением населения и бизнеса сформировать запас наличных денег для расчетов на фоне новостей о нововведениях в законодательстве, касающихся мониторинга платежей, а также о временном отключении интернета в отдельных регионах», – говорится в исследовании регулятора.

Ранее стало известно, что скорость интернета снизят на ряде территорий Иркутской области до 256 Кбит/с. Цель мер – усиление антитеррористической защиты.


