Новости

«Строй-ка фест»
От теплового луча до нового аэропорта: губернатор назвал четыре вызова для иркутских строителей
В Иркутске впервые прошёл общегородской праздник «Строй-ка фест»
Семейный фестиваль "СТРОЙ-КА ФЕСТ" пройдет в Иркутске 9 и 10 августа
Все материалы сюжета

Банк Уралсиб улучшил условия по карте «Прибыль»

Банк Уралсиб улучшил условия начисления процентов на остаток по карте «Прибыль».

Основные изменения:

  • доход по максимальной ставке 16% годовых на ежедневный остаток на карте теперь начисляется на сумму до 1 млн рублей включительно;
  • требования к ежемесячному минимальному объему покупок по карте для получения дохода по максимальной ставке снижены до 10 тыс. рублей в месяц*.

В первый месяц после открытия карты 16% годовых на ежедневный остаток средств до 1 млн рублей включительно – будет начисляться вне зависимости от выполнения условий. Со второго месяца – та же ставка будет действовать при условии совершения ежемесячных безналичных расходных операций по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей**.

Для карт «Прибыль», тарифы которых предусматривают комиссию за обслуживание (выпущенных до 03.06.2024 года) – снижается до 10 000 рублей требование к минимальному объему ежемесячных покупок по карте для бесплатного обслуживания за данный месяц.   

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*  Не учитываются безналичные расходные операции по определенным МСС кодам согласно перечню на сайте Банка www.uralsib.ru. Под расходные безналичные операции не попадают следующие операции: получение наличных через банкоматы и ПВН; пополнение карты путем внесения наличных или безналичным перечислением; перевод денежных средств на счета, открытые в Банке/других банках; валютообменные операции; погашение задолженности путем безналичного перечисления с карты; перевод денежных средств с карты на карту и через СПБ; оплата взносов, налогов, услуг связи, телекоммуникационных услуг, страховых премий и взносов, платежи по предпринемательской деятельности; покупка дорожных чеков, лотерейных билетов, ценных бумаг, драгоценных металлов; ставки и пари в казино / игорных заведениях, пополнение «виртуальных кошельков», операции «quasi-cash»; оплата услуг через ДБО ФЛ и Платежные терминалы Банка, за исключением оплаты ЖКУ.
** При невыполнении данного условия процент на ежедневный остаток начисляется по ставке 0,1% годовых.
Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2Vfnxxpos1z

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Грозит ли России массовое банкротство девелоперов?
Хуснуллин: 19% застройщиков в зоне риска
Сети пекарен «Цех» в Иркутске больше нет – владельцы
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес