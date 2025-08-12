Банк Уралсиб улучшил условия по карте «Прибыль»

Банк Уралсиб улучшил условия начисления процентов на остаток по карте «Прибыль».
Основные изменения:
- доход по максимальной ставке 16% годовых на ежедневный остаток на карте теперь начисляется на сумму до 1 млн рублей включительно;
- требования к ежемесячному минимальному объему покупок по карте для получения дохода по максимальной ставке снижены до 10 тыс. рублей в месяц*.
В первый месяц после открытия карты 16% годовых на ежедневный остаток средств до 1 млн рублей включительно – будет начисляться вне зависимости от выполнения условий. Со второго месяца – та же ставка будет действовать при условии совершения ежемесячных безналичных расходных операций по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей**.
Для карт «Прибыль», тарифы которых предусматривают комиссию за обслуживание (выпущенных до 03.06.2024 года) – снижается до 10 000 рублей требование к минимальному объему ежемесячных покупок по карте для бесплатного обслуживания за данный месяц.
«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».