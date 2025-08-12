Новости

«Строй-ка фест»
От теплового луча до нового аэропорта: губернатор назвал четыре вызова для иркутских строителей
В Иркутске впервые прошёл общегородской праздник «Строй-ка фест»
Семейный фестиваль "СТРОЙ-КА ФЕСТ" пройдет в Иркутске 9 и 10 августа
Все материалы сюжета

«Фасадник» пройдет в Иркутске в августе: обновят 12 домов

Акция «Фасадник», которая проводится в Иркутске с 2017 года, вновь состоится 16-17 августа 2025 года. За эти дни неравнодушные люди приведут в порядок 12 домов на улицах города.

Обновят здания по следующим адресам:

  • Степана Разина, 31А
  • Грязнова, 18
  • Пролетарская, 4
  • 8 Марта, 9
  • Фурье, 3
  • Карла Либкнехта, 27
  • Сурикова, 11
  • Грязнова, 16Б
  • Богдана Хмельницкого, 23
  • Пролетарская, 4Б
  • Лапина, 25
  • Пионерский, 1Б

«Фасадник» в Иркутске – это общественная акция, в рамках которой участники красят и приводят в порядок старые дома, заборы и дворы с целью улучшить эстетический вид города. Обновление объектов проводят по заявкам собственников, привлекаются партнеры, работы согласуют со службой по охране объектов культурного наследия. В них участвуют любители и профессионалы.

Всего за предыдущие годы обновили 145 домов, или 3,9 тысячи «квадратов», при участии свыше 300 человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Грозит ли России массовое банкротство девелоперов?
Хуснуллин: 19% застройщиков в зоне риска
Сети пекарен «Цех» в Иркутске больше нет – владельцы
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес