«Фасадник» пройдет в Иркутске в августе: обновят 12 домов

Акция «Фасадник», которая проводится в Иркутске с 2017 года, вновь состоится 16-17 августа 2025 года. За эти дни неравнодушные люди приведут в порядок 12 домов на улицах города.

Обновят здания по следующим адресам:

Степана Разина, 31А

Грязнова, 18

Пролетарская, 4

8 Марта, 9

Фурье, 3

Карла Либкнехта, 27

Сурикова, 11

Грязнова, 16Б

Богдана Хмельницкого, 23

Пролетарская, 4Б

Лапина, 25

Пионерский, 1Б

«Фасадник» в Иркутске – это общественная акция, в рамках которой участники красят и приводят в порядок старые дома, заборы и дворы с целью улучшить эстетический вид города. Обновление объектов проводят по заявкам собственников, привлекаются партнеры, работы согласуют со службой по охране объектов культурного наследия. В них участвуют любители и профессионалы.

Всего за предыдущие годы обновили 145 домов, или 3,9 тысячи «квадратов», при участии свыше 300 человек.