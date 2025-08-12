«Фасадник» пройдет в Иркутске в августе: обновят 12 домов

Акция «Фасадник», которая проводится в Иркутске с 2017 года, вновь состоится 16-17 августа 2025 года. За эти дни неравнодушные люди приведут в порядок 12 домов на улицах города.
Обновят здания по следующим адресам:
- Степана Разина, 31А
- Грязнова, 18
- Пролетарская, 4
- 8 Марта, 9
- Фурье, 3
- Карла Либкнехта, 27
- Сурикова, 11
- Грязнова, 16Б
- Богдана Хмельницкого, 23
- Пролетарская, 4Б
- Лапина, 25
- Пионерский, 1Б
«Фасадник» в Иркутске – это общественная акция, в рамках которой участники красят и приводят в порядок старые дома, заборы и дворы с целью улучшить эстетический вид города. Обновление объектов проводят по заявкам собственников, привлекаются партнеры, работы согласуют со службой по охране объектов культурного наследия. В них участвуют любители и профессионалы.
Всего за предыдущие годы обновили 145 домов, или 3,9 тысячи «квадратов», при участии свыше 300 человек.