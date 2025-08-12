Ставки падают: что это значит для вкладчиков и экономики?

Крупные российские банки продолжают снижать процентные ставки по своим основным продуктам для вкладчиков, ожидая дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Газпромбанк уменьшил процентную ставку по накопительному счёту «Простой доход» до 16% годовых, тогда как месяц назад она составляла 17%. Сбербанк также снизил ставки по вкладам до 11-15,4%, предлагая вклад со ставкой 17% годовых, привязанной к ключевой ставке ЦБ РФ.

В других крупных банках максимальные ставки по вкладам составляют 15-16% годовых, преимущественно для новых клиентов или новых средств, не хранившихся ранее в банке. По данным финансовых маркетплейсов, к началу августа средние ставки в крупнейших банках снизились с 14,5-16% до 13,9-15,9% годовых, что свидетельствует о прогнозах замедления инфляции и возможного снижения ключевой ставки в сентябре.

– Тем не менее, мы полагаем, что до конца 2025 года у россиян ещё есть возможность неплохо заработать на банковских депозитах, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. – Ожидаем, что если до конца текущего года ключевая ставка ЦБ не превысит 16-17% годовых, к концу текущего года средние процентные ставки по вкладам в крупных банках могут понизиться до 11-13,5% годовых.

Однако профессиональные инвесторы всё больше предпочитают облигации. Согласно «Обзору рисков финансовых рынков» Банка России за июль 2025 года, ОФЗ обогнали золото и корпоративные облигации с рейтингом «А», став самым доходным активом среди российских инструментов с доходностью 27,4%. Корпоративные облигации «А» показали доходность 26,5%, а золото — 24,6%.

С начала 2025 года наибольшая доходность осталась у корпоративных облигаций (от 16,5 до 27%) и ОФЗ (18,7%). Самые низкие результаты показали инструменты, привязанные к иностранной валюте: депозиты в иностранной валюте (от 9,8 до 18,1%) и замещающие облигации (11,7%).