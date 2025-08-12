Оптовые цены на бензин бьют рекорды: что ждет потребителей?

Рост оптовых цен на бензин АИ-95 на Санкт-Петербургской товарной бирже замедлился до 80 тыс. руб. за тонну. Зато АИ-92 подорожал на 1%, до 69,814 тыс. руб. Рекордные темпы повышения котировок фиксируются уже больше недели, они достигли уровня, при котором демпфер не выплачивается. В ряде регионов РФ оптовые цены движутся вверх быстрее, чем биржевые.

– Есть мнение, что дефицит бензина обусловлен последствиями атак украинских БПЛА на нефтеперерабатывающие мощности и нефтехранилища в Краснодарском крае, Нижегородской и Саратовской области, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. – Тем временем в Минэнерго РФ отрицают факт нехватки бензина в регионах, объясняя подобную биржевую динамику плановыми ремонтами на ряде крупных НПЗ, которые скоро завершатся и остановят рост цен на бирже.

В министерстве также не считают, что причиной скачка оптовых цен на бензин стало ограничение экспорта для крупных производителей. Однако, несмотря на оптимизм ведомства, оптовые цены на бензин продолжают расти, а если Минфин не выплатит демпфер нефтяникам в августе, то вслед за оптовыми ценами вверх пойдут и розничные цены, тем более что летний сезон в России всегда генерирует высокий спрос на автомобильные поездки, а также на нужды агропрома.

– Запрет на экспорт бензина для производителей, как видно, не стимулирует снижение биржевых цен, а средняя розничная стоимость, по нашему прогнозу, может до конца августа превысить 61 руб./литр, – резюмирует Наталья Мильчакова.