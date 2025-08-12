51% сибиряков считают, что рабочие и личные дела можно совмещать

Исследование hh.ru и агентства LAMPA показало, что 51% жителей Сибирского федерального округа положительно относятся к совмещению рабочих и личных дел. При этом 29% респондентов негативно воспринимают размытие границ между работой и отдыхом, ощущая постоянную нагрузку.

Самыми гибкими оказались работники старше 45 лет

Более половины респондентов (51%) из СФО считают work-life blend приемлемым, если «не перегибать». Тем не менее, 29% крайне негативно настроены на отсутствие границ, поскольку в подобных ситуациях ощущают, что они «всегда работают, а жизнь проходит мимо». Еще 11% хотя и готовы мириться с пересечением рабочего и личного, но испытывают из-за этого стресс.

Любопытно, что самыми адаптивными оказались работники от 45-54 лет (29% из них рады возможности управлять своим временем) и 55 и старше (27%). А самые высокие эмоциональные перегрузки из-за смешения рабочего и личного испытывают молодые специалисты: 31% среди возрастной группы 25-34 лет и 26% среди тех, кому 18-24 года относятся к нарушению границ крайне плохо.

«Сотрудники ждут от работодателей не формального «гибкого графика», а культуры уважения к личному времени. Те компании, которые осознают это и готовы дать своим сотрудникам больше самостоятельности, которые готовы отказаться от тотального контроля рабочего времени в пользу реального результата, выглядят более привлекательно в глазах соискателей и, как правило, имеют более лояльных сотрудников. Безусловно, не каждая профессия допускает такую гибкость. Но если эффективность работы не связана напрямую с количеством часов, которые человек проводит в офисе/за компьютером, то менее строгие подходы к графику могут даже увеличить производительность труда и повысить качество», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Большинство пока за разделение личного и рабочего

По факту, 47% работников Сибирского федерального округа по-прежнему жестко разделяют рабочее время и личное, хотя 37% уже допускают, что иногда они могут пересекаться, а 16% говорят о том, что работа и жизнь у них постоянно смешиваются, причем для 10% это проблема, а 6% чувствуют себя вполне комфортно. Work-life blend чаще встречается в профессиях, где изначально было больше свободы в организации рабочего времени. Специалисты сфер гостеприимства (16%), топ-менеджмента (12%) и транспорта, логистики (11%) чаще воспринимают смешение ролей как удобство. А вот представители рабочих профессий (68%), медицины (58%) и строительства (54%) чаще других сохраняют традиционное разделение сфер.

Интересно, что по мнению жителей СФО работа становится частью личной жизни в тот момент, когда они думают о задачах даже в выходные (57%), откладывают личные дела из-за работы (52%), не могут заснуть из-за мыслей о служебных делах (47%), постоянно говорят о работе даже с семьей и друзьями или когда коллеги пишут вечером или по выходным (по 40%).

Как работа проникает в личную жизнь и наоборот

Самые распространенные рабочие задачи, на которые приходится отвлекаться в личное время оказались ответы на рабочие сообщения (73%), размышления о служебных задачах и планах (47%), проверка рабочей почты и чатов (39%), а также ощущение, что мысленно «не отпускает» рабочая атмосфера (36%).

Однако, бывает и наоборот, когда личным вопросам человек может уделять внимание в рабочее время, и по результатам опроса чаще всего это касается ответов на личные сообщения в мессенджерах (77%), решения личных дел, например, поход к врачу, в банк, госучреждения (22%), еще столько же (22%) сидят в соцсетях и потребляют развлекательный контент, 15% успевают в рабочее время заниматься бытовыми делами (уборка, стирка, готовка), 13% смотрят фоном видео или сериалы, 10% параллельно занимаются хобби, а по 9% могут позволить себе небольшой дневной сон, делают задания по учебе и видятся с семьей или друзьями.