Экс-мэр Иркутска Бердников покинул пост первого зампреда правительства ДНР

Дмитрий Бердников, занимавший в 2015-2020 годах должность мэра города Иркутска, покинул пост первого заместителя председателя правительства ДНР. На этом месте он работал около полугода.

«Указом главы ДНР №638 от 11 августа 2025 года Бердников Дмитрий Викторович освобожден от должности первого заместителя председателя правительства Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении правительства республики.

Документ вступил в силу 11 августа. Пока новое место работы экс-мэра Иркутска не сообщается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
