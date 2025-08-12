Все лесные пожары потушили в Иркутской области

В Иркутской области потушили все действовавшие лесные пожары. Накануне было зафиксировано семь возгораний на площади 603,7 га.

В частности, три пожара действовало в Усть-Кутском районе, два – в Катангском, по одному – в Бодайбинском и Усть-Илимском районах. В ликвидации участвовали 68 сотрудников лесопожарных формирований, 12 единиц наземной техники и два вертолета Ми-8. Авиамониторинг вели самолет Ан-2 и три легкомоторных самолета. Общее время налета – 30 часов 25 минут.

На утро 12 августа лесных пожаров в регионе не зарегистрировано. Наземный мониторинг сегодня будут вести 78 групп общей численностью 182 человек. Авиамониторинг ведут два борта Ан-2 и три легкомоторных самолета.