Новости

«Строй-ка фест»
От теплового луча до нового аэропорта: губернатор назвал четыре вызова для иркутских строителей
В Иркутске впервые прошёл общегородской праздник «Строй-ка фест»
Семейный фестиваль "СТРОЙ-КА ФЕСТ" пройдет в Иркутске 9 и 10 августа
Все материалы сюжета

Все лесные пожары потушили в Иркутской области

В Иркутской области потушили все действовавшие лесные пожары. Накануне было зафиксировано семь возгораний на площади 603,7 га.

В частности, три пожара действовало в Усть-Кутском районе, два – в Катангском, по одному – в Бодайбинском и Усть-Илимском районах. В ликвидации участвовали 68 сотрудников лесопожарных формирований, 12 единиц наземной техники и два вертолета Ми-8. Авиамониторинг вели самолет Ан-2 и три легкомоторных самолета. Общее время налета – 30 часов 25 минут.

На утро 12 августа лесных пожаров в регионе не зарегистрировано. Наземный мониторинг сегодня будут вести 78 групп общей численностью 182 человек. Авиамониторинг ведут два борта Ан-2 и три легкомоторных самолета.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
Рынок недвижимости: Как компании адаптируются к новым условиям?
Виктор Ильичев: «Очередей из сильных подрядчиков на строительство соцобъектов нет»
«Важна не ставка, а работа с покупателем и продуктом» – Евгений Балабанов, эксперт рынка недвижимости
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес