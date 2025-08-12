Просрочка по ипотеке в России выросла почти вдвое

Во втором квартале 2025 года просроченная задолженность по ипотечным кредитам выросла на 97% и составила 95 млрд рублей, по автокредитам – на 85% (32 млрд рублей).

Центробанк подтвердил ухудшение качества кредитного портфеля, отметив, что доля проблемных автокредитов достигла 4%, ипотечных – 1,1%. Об этом пишет газета «Известия».

«Накопление кредитного риска происходило в течение всего 2024 года, когда банки активно выдавали кредиты рискованным заемщикам», – пояснил гендиректор ОКБ Михаил Алексин.

Эксперты связывают рост просрочки с высокой ключевой ставкой, инфляцией около 10% и снижением реальных доходов населения. Банки уже ужесточили условия выдачи новых кредитов – доля отказов превысила 80%.

Ранее эксперты сообщили о росте выдач ипотеки. В июле банки выдали 72,2 тыс. кредитов на 353,6 млрд рублей, что на 16,2% больше по количеству и на 15,3% по объему, чем в июне.