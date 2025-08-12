Россельхозбанк в рамках проекта «Посади деревья» высадил более четырех тысяч сосен в Иркутском лесничестве

Сотрудники регионального филиала Россельхозбанка (РСХБ) в рамках проекта «Посади деревья», инициированного фондом «Экология» РСХБ, провели масштабную экологическую акцию по высадке более четырех тысяч саженцев сосны в Иркутском лесничестве. Мероприятие прошло при поддержке автономной некоммерческой организации «Зеленый свет» и администрации города Иркутска.

Высадка деревьев состоялась на территории лесопаркового зеленого пояса областного центра, в непосредственной близости от поселка Вересовка, вблизи левого притока реки Ангара. Для восстановления лесного массива был выбран участок площадью пять гектаров, который ранее подвергался значительному антропогенному и техногенному воздействию. Для обеспечения сохранности экосистемы, улучшения качества водных ресурсов, регулирования стока и защиты почв от эрозии, сотрудники лесничества провели работы по расчистке территории. На освободившихся участках добровольцы осуществили посадку молодых сосен с закрытой корневой системой, что способствует лучшей адаптации растений к новым условиям и повышает вероятность их приживаемости.

Эльмира Морозова, директор фонда «Экология», отметила значимость проекта для сохранения водных экосистем региона. Она подчеркнула, что лесоразведение в бассейне рек, включая Ангару, является важным шагом для поддержания благоприятных условий жизни местных жителей и сохранения рекреационных зон.

«Реки и другие водоёмы Иркутской области испытывает значительное антропогенное и техногенное воздействие, нагрузка на Ангару особенно велика. Создание лесных насаждений в бассейне этих объектов – важный вклад в сохранение водных экосистем. Лесоразведение также позволит сохранить благоприятные условия для жизни жителей Иркутска и Иркутского района, ведь леса городского лесничества – излюбленное место отдыха местных жителей, они активно посещаются для сбора недревесных ресурсов, прогулок, пикников и активного отдыха», - подчеркнула Эльмира Морозова,

Директор Иркутского филиала Россельхозбанка отметила, что забота об экологии является одним из ключевых приоритетов в деятельности Россельхозбанка.

«Наше участие в акции «Посади деревья» – это не разовая инициатива, а системная работа по реализации масштабной «зеленой повестки» банка. Это наш вклад в восстановление лесов и наша экологическая миссия. Надеемся, что все саженцы приживутся и на этом месте будет красивый лес. Благодарю всех неравнодушных участников акции за помощь в реализации такого важного проекта. Природе мы можем помочь только вместе», – прокомментировала итоги акции Наталья Баркова.