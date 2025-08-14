100% закрытия еще будут: рестораторы о будущем бизнеса в Иркутске

Рестораны в России начали массово закрываться, сообщает «Коммерсант». В Москве, например, в этом году прекратили работу шесть заведений на знаменитых Патриарших прудах. Не обошла стороной эта тенденция и Иркутск, где с рынка уходят знаковые представители индустрии. В 2024 году закрылся Design bar, а в августе 2025 года о закрытии объявил «33 вино и тапас». Оба заведения были с уникальной концепцией и входили в рейтинги престижной национальной премии WhereToEat. SIA.RU выяснил, что происходит.

Михаил Григорьев, основатель Design bar, проработавшего 12 лет, пояснил агентству, что на ситуацию влияет множество факторов: выросшие цены на продукты питания при неизменных доходах населения, рост зарплат персонала, дефицит кадров, увеличение налогов и зарегулированность отрасли.

«К тому же в этом году наблюдается падение туристического потока на Байкале, что также сказывается на индустрии HoReCa. Дорогие авиабилеты, завышенные цены на гостиницы, отсутствие хорошей инфраструктуры приводят к тому, что люди себя чувствуют обманутыми. Байкал – это фантастическое место, но второй раз вряд ли они поедут», – поясняет Михаил.

Отток населения также уменьшает количество иркутян, заинтересованных в уникальных местах. В 2012 году платежеспособных клиентов было гораздо больше, вспоминает он.

Аналогичные причины указал и Дмитрий Калиновский, управляющий рестораном «33, вино и тапас», который в ближайшее время прекратит работу.

«На закрытие заведений влияют три основных фактора: первый – снижение покупательской способности и изменение поведения гостей с точки зрения своих трат. В профессиональном сообществе падение потока гостей оценивается примерно в 20%. У нас, допустим, в этом году количество гостей больше, чем в прошлом, но чеки стали заметно меньше, – поясняет Дмитрий. – Второй фактор – рост расходов у самих заведений: на продукты, на зарплаты, на налоги, на прочую операционную деятельность. В прошлом году из-за налоговых изменений, например, аренда выросла на 20% за счет того, что арендодатели попали под НДС. И третий – кадровый дефицит».

Он отметил, что ресторанная индустрия только в начале кризиса потребления: люди стараются расходовать средства разумно на фоне подорожания и инфляции. Ротация в общепите неизбежна. То, что будут закрываться и другие проекты – 100%, считает Дмитрий Калиновский.

«Это не значит, что все плохо, это значит, что формируется новая модель бизнеса. Речь идет про новую реальность ресторанного бизнеса 2026-2027 годов. Предприниматели уже начали подстраиваться, искать новые концепции. Одни проекты будут закрываться, другие открываться. Кто выживет, тот сможет оседлать волну, когда начнут появляться новые проекты. Речь идёт не о конкуренции, а о выживании», – резюмировал Дмитрий Калиновский.