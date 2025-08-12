В Петербурге запретили нанимать иностранцев курьерами

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, запрещающее работодателям привлекать иностранных граждан к курьерской доставке.

Документ расширяет действующие ограничения, ранее введенные для сферы такси, на все виды курьерских услуг.

«Это решение поможет бороться с теневой занятостью и создаст дополнительные рабочие места для российских граждан, особенно для студентов», – пояснили в администрации города.

Бизнесу предоставлен трехмесячный переходный период для пересмотра кадровой политики. Власти уверяют, что мера не скажется на стабильности рынка доставки, где иностранные работники составляют небольшую долю.

Ранее в городе ввели запрет на работу мигрантов в такси.