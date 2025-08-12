Новости

Банк Уралсиб стал партнером межрегионального конноспортивного турнира «Большой сибирский круг»

9 августа в Новосибирске на ипподроме прошел IV этап межрегионального конноспортивного турнира «Большой сибирский круг», партнером которого стал Банк Уралсиб.

«Большой Сибирский круг» - конноспортивные соревнования, в рамках которых проходят бега и скачки лучших лошадей Сибирского федерального округа. Мероприятие служит площадкой для развития племенного коневодства в Сибири, подготовки тренеров и повышения профессионального уровня ипподромов. Участниками турнира стали лучшие жокеи из Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской областей, Алтайского и Красноярского краев, а также из Республики Хакасия.

Общий призовой фонд турнира составил 2,15 млн рублей, было разыграно 11 призов. Банк Уралсиб также подготовил и вручил подарки победителям соревнований.

«Банк Уралсиб активно поддерживает различные спортивные инициативы в Сибирском федеральном округе как в профессиональном, так и любительском спорте. Мы стремимся реализовывать самые разнообразные формы взаимодействия с государственными и муниципальными организациями, со спортивными клубами и болельщиками в регионе», – отметила Исполнительны директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.


