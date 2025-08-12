Цена домов в Иркутской области за год выросла на 29%

В августе 2025 года Иркутская область продемонстрировала противоречивую динамику цен на частные дома.

При годовом росте стоимости на 29%, что значительно превышает общероссийский показатель (+6%), за летний период цены в регионе снизились на 6%. Средняя стоимость дома составила 7,6 млн рублей, что почти вдвое ниже федерального уровня (13,4 млн рублей). Данные приводит «Циан аналитика».

Среди регионов-лидеров по годовому росту цен выделяется Карачаево-Черкесская Республика с рекордным показателем +38% (18,8 млн рублей). Забайкальский край (+34%, 11,9 млн рублей) и Костромская область (+30%, 11,8 млн рублей) также показали значительный рост. Примечательно, что Костромская область продемонстрировала самый высокий летний прирост цен (+18%) среди всех представленных регионов.

Соседняя Республика Бурятия с ценой 10,0 млн рублей показала более умеренный годовой рост (+25%) при нулевой летней динамике.

Чувашская Республика (+25%, 14,5 млн рублей) и Хабаровский край (+22%, 15,8 млн рублей) завершают пятерку лидеров по годовому росту цен.

Среди других регионов с заметным ростом цен выделяются Курская область (+19%, 11,9 млн рублей), Ульяновская область (+18%, 11,6 млн рублей), Республика Северная Осетия – Алания (+17%, 14,8 млн рублей) и Севастополь (+17%, 18,2 млн рублей). Все эти регионы, за исключением Ульяновской области, показали положительную, хотя и незначительную летнюю динамику цен.

«Цены на загородном рынке почти не растут, т.к. спрос снизился на 25% относительно лета прошлого года. Среди причин – заградительно высокие ставки по ипотеке, ужесточение её выдачи по льготным программам, адаптация к переходу на использование эскроу-счетов, рост цен на строительные материалы, – комментирует Елена Бобровская, эксперт «Циан аналитики». – Сезонная активность в этом году была выражена слабее обычного: программа сельской ипотеки оказалась ограничена по объемам финансирования, а приём заявок по ней начался только в апреле».