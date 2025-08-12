Экс-мэра в Иркутской области отправили в колонию за серию преступлений

Осужден экс-мэр города Тулуна Иркутской области. Его признали виновным в халатности, превышении полномочий, злоупотреблении должностными полномочиями, растрате и отправили в колонию.

По данным СУ СКР по региону, в период с 2014 по 2023 год глава города Тулуна не принял мер к расселению 29 семей, проживающих в аварийном здании общежития и нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В 2020 году, выйдя за пределы полномочий, мэр помог жильцам 11 аварийных домов, при этом не пострадавших от подъема грунтовых вод, получить незаконное право на получение объектов из государственного жилого фонда. В результате этого граждане, пострадавшие от потопа, остались без домов и квартир.

В период с 2020 по 2022 год чиновник путем оформления на аффилированных лиц завладел правом собственности на муниципальный земельный участок стоимостью более 1 млн рублей. В 2022 году незаконно перераспределил участок в собственность своему сыну.

Экс-мэра осудили на 5 лет, отправив отбывать наказание в колонию общего режима.