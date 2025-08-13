Новости

Житель Приангарья заплатит 250 тысяч рублей за случайно сожженный лес

В Иркутской области местного жителя признали виновным в уничтожении леса. Пожар случился в результате неконтролируемого пала.

По данным региональной прокуратуры, житель Боханского района выжигал стерни соломы на сельскохозяйственном поле, в результате чего произошло возгорание и неконтролируемое распространение огня на 820 га лесной и 930 га нелесной площадей.

Для тушения огня потребовались профессиональные спасатели: на ликвидацию огня истратили бюджетные средства. В связи с этим нарушителю придется компенсировать траты, выплатив 250 тысяч рублей.


