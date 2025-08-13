Братчанка отсудила у экс-работодателя 135 тысяч рублей

Жительнице города Братска Иркутской области удалось отсудить деньги у своего работодателя. Последний не рассчитал ее при увольнении.

По данным регионального УФССП России, при увольнении работница ТБО не получила средства за отработанное время. Она обратилась в правоохранительные органы, которые помогли ей отсудить полагающиеся ей средства.

Работодателя обязали выплатить 135 тыс. рублей с учетом периода вынужденного прогула и компенсации морального вреда. Руководитель не хотел отдавать деньги, однако после возбуждения исполнительного производства перечислил их в полном объеме.