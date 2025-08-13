Новости

Иркутская область досрочно выполнила целевой показатель по экспорту продукции АПК

Иркутская область досрочно выполнила целевой показатель по объему экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров, установленный для региона властями РФ.

«В соответствии с паспортом регионального проекта на 2025 год целевой показатель по объему экспорта для региона составляет 49,3 млн долларов. Итоги семи месяцев показывают выполнение плана на 100,6%», – пояснили в правительстве Приангарья.

Предприятия региона уже экспортировали продукцию на сумму 49,6 млн долларов. При этом значительный прирост в 3,7 раза зафиксирован в сегменте прочей продукции АПК, где первое место занимают масличные культуры.

В настоящее время продукцию региональных производителей можно встретить в 18 государствах мира. Странами-лидерами, в которые осуществляются поставки продукции агропромышленного комплекса Приангарья, являются Китай, Монголия, Казахстан и Беларусь.


