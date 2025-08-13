Новости

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 августа: 8 618,9805 руб/1 г золота и 96,9500/1 г серебра

ЦБ РФ с 13 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 8 618,9805 руб.
  • 1 грамм серебра - 96,9500 руб.
  • 1 грамм платины - 3 394,7900 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 940,2700 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 74,7104 р. (0,86%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1300 р. (1,15%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,7100 р. (0,20%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 20,3000 р. (0,70%).

Сибирское Информационное Агентство
