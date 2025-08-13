Путин и Трамп встретятся на военной базе в Анкоридже: детали саммита

Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, проведут встречу на Объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски, сообщили CNN два чиновника Белого дома.

По информации телеканала, организаторы саммита выбрали это место, поскольку оно удовлетворяет всем требованиям для проведения «исторической встречи». Хотя Белый дом стремился избежать приема российской делегации на американском военном объекте, выбор пал именно на эту базу, передаёт РБК.

Ранее бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман упоминал военную базу Элмендорф-Ричардсон как возможное место для встречи лидеров. Окончательное решение о проведении саммита в Анкоридже было объявлено Белым домом вечером 12 августа.

The New York Times сообщала, что Секретная служба США арендовала дом с шестью комнатами в Анкоридже. Федеральное управление авиации (FAA) также заявило, что 15 августа над городом будет закрыто воздушное пространство в день встречи президентов.

Президент США Дональд Трамп объявил, что главной целью его встречи с Владимиром Путиным является прекращение конфликта на Украине. Он подчеркнул, что это будет «пробная» встреча, чтобы понять, возможна ли договоренность. Трамп также планирует организовать встречу между Путиным и Зеленским.