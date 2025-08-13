Новости

Путин о рисках рецессии: ЦБ контролирует ситуацию, но безработица растет
Грозит ли России массовое банкротство девелоперов?
Хуснуллин: 19% застройщиков в зоне риска
Индекс МосБиржи растет в ожидании встречи Путина и Трампа

Индекс МосБиржи ускорил рост во второй половине торгов  во вторник, 12 августа, и достиг дневного максимума, закрывшись на уровне 2977 пунктов (+0,44%).

На котировки российских акций временно давила неопределенность в отношении предстоящих в пятницу переговоров президентов России и США. Это усиливалось неоднозначными комментариями о перспективах встречи. Президент США Дональд Трамп назвал встречу пробной, отметив, что она может быть как «хорошей», так и «плохой». Он также заявил, что поймет возможность заключения сделки в первые две минуты переговоров.

Дополнительные опасения вызывал онлайн-саммит, организованный канцлером Германии с участием президента США, европейских лидеров, украинского президента и председателя Еврокомиссии.

Во вторник вечером Белый дом подтвердил, что переговоры президентов России и США пройдут в пятницу, 15 августа, в Анкоридже, Аляска. Пресс-секретарь Трампа заявила, что он намерен положить конец военным действиям на Украине.

Эксперты БКС Мир инвестиций прогнозируют, что, если информационный фон не ухудшится, индекс МосБиржи может продолжить рост с целью в районе 3050 пунктов. Чуть выше этого уровня находится важное сопротивление, установленное в конце апреля.

Объем торгов основной сессии (72,8 млрд руб.) ощутимо сократился, что может быть вызвано все большим количеством участников, занимающих выжидательную позицию в преддверии важного геополитического события.


/ Сибирское Информационное Агентство /
«Строй-ка фест»
От теплового луча до нового аэропорта: губернатор назвал четыре вызова для иркутских строителей
В Иркутске впервые прошёл общегородской праздник «Строй-ка фест»
Семейный фестиваль "СТРОЙ-КА ФЕСТ" пройдет в Иркутске 9 и 10 августа
