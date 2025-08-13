Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Путин о рисках рецессии: ЦБ контролирует ситуацию, но безработица растет
Грозит ли России массовое банкротство девелоперов?
Хуснуллин: 19% застройщиков в зоне риска
Все материалы сюжета

Финансовая революция: банки получат доступ к доходам граждан через ФНС

Банки и кредиторы смогут проверять доходы заемщиков через ФНС и Социальный фонд России уже в марте 2026 года. Это станет возможным благодаря доступу к данным через сервис «Цифровой профиль», сообщает Центральный банк.

ЦБ совместно с министерствами и ведомствами утвердил дорожную карту, определяющую этапы перехода на новый порядок использования информации. С помощью «Цифрового профиля» кредиторы смогут получать актуальные данные о доходах заемщиков в течение одной минуты.

Этот сервис позволяет финансовым организациям использовать данные из государственных информационных систем, предоставляя услуги без бумажных документов. Участники рынка, ведомства и ЦБ считают это наиболее эффективным способом получения актуальной информации о доходах граждан, сохраняя возможность использовать иные источники данных.

Нововведение позволит кредиторам точнее оценивать доходы заемщиков и поможет регулятору лучше контролировать риски долговой нагрузки граждан, отмечает ЦБ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

«Строй-ка фест»
От теплового луча до нового аэропорта: губернатор назвал четыре вызова для иркутских строителей
В Иркутске впервые прошёл общегородской праздник «Строй-ка фест»
Семейный фестиваль "СТРОЙ-КА ФЕСТ" пройдет в Иркутске 9 и 10 августа
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес