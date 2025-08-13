14% от всех сибирских вакансий с ДМС открыты в Иркутской области

Иркутская область занимает третье место в Сибири по количеству вакансий с добровольным медицинским страхованием – 10,2 тыс. предложений за первые семь месяцев 2025 года. Это 14% от всех подобных вакансий в федеральном округе, уступая только Новосибирской области (28%) и Красноярскому краю (18%).

Согласно данным рекрутингового сервиса hh.ru, энергетические компании лидируют – 53% их вакансий включают ДМС. В финансовом секторе этот показатель достигает 51%. Наибольший рост предложений с медицинской страховкой зафиксирован в гостиничном бизнесе (+78%) и тяжелом машиностроении (+36%). При этом в сфере культуры и образования такие условия встречаются крайне редко.

«Полис ДМС является важнейшим элементом корпоративных программ заботы о сотрудниках, и 67% жителей Сибирского ФО хотели бы, чтобы работодатель добавил его в соцпакет. Однако, в реальности только 24% рассказали, что на работе им предоставили такой полис», – комментирует Екатерина Дегтярева, директор hh.ru Сибирь.