Путин о рисках рецессии: ЦБ контролирует ситуацию, но безработица растет

Президент Владимир Путин прокомментировал опасения экспертов о рисках переохлаждения экономики России, подчеркнув, что Центральный банк контролирует ситуацию и не видит значительных рисков. На совещании по экономическим вопросам Путин отметил, что, хотя наблюдается рост скрытой безработицы и небольшое увеличение зарегистрированной безработицы.

Фото http://www.kremlin.ru/

– Но все-таки наблюдается некоторый рост численности скрытой безработицы, то есть работников в так называемом простое, занятых на неполный рабочий день или находящихся под риском увольнения, – отметил Путин. По его словам, если в начале года их численность составляла порядка 98 тысяч человек, то на конец июня – 153 тысячи человек, а на 8 августа – 199 тысяч человек.

Также, по его словам, несколько увеличилась численность зарегистрированной безработицы. Если в начале года она составляла примерно 274 тысячи человек, то на конец июня – 291 тысяча человек, на начало августа – 300 тысяч человек. При этом Путин отметил, что безработица остается на рекордно низких уровнях – официальная безработица составляет 2,2%.

Путин подчеркнул важность чувствовать и реагировать на экономические тенденции, чтобы предотвратить переохлаждение экономики. Он также отметил, что годовая инфляция продолжает замедляться, что является важным достижением в рамках задачи правительства и ЦБ по возвращению экономики на траекторию сбалансированного роста.

Ранее сообщалось, что российская промышленность движется к рецессии, опережающие индикаторы показывают снижение спроса и рост неудовлетворенности его объемами. Пессимизм прогнозов продаж достиг максимума с июля 2022 года, а баланс производственных намерений стал отрицательным. На этом фоне недостаток мощностей и персонала снизился, а избыточная загрузка сократилась до исторических минимумов. Однако баланс изменения фактической численности персонала оказался худшим с апреля 2020 года, а планы изменения оплаты труда показывают отрицательный баланс.

В конце июня Центральный банк России заявил, что в стране нет рецессии. «Мы явно не видим рецессии, а наблюдаем плавное замедление роста. Мы находимся на переломном этапе с точки зрения охлаждения экономической активности и разворота инфляционных трендов. Ориентироваться на оперативные индикаторы, такие как бизнес-климат, для нас крайне важно», — сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган. По мнению Гангана, некоторые эксперты ошибочно считают текущую ситуацию рецессией. Экономическая ситуация неоднородна: в таких отраслях, как черная металлургия и нефтегазовый сектор, наблюдается снижение с высоких уровней предыдущих лет. Однако в других секторах, например, в фармацевтике и производственном оборудовании, продолжается рост.