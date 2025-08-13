Цены на новостройки в России превысили стоимость «вторички» на 60%

Цены на первичном рынке жилья в России продолжают стремительно расти, увеличивая разрыв со стоимостью вторичного жилья. По данным ЦБ, средняя цена квадратного метра в новостройках составила 205 тыс. рублей против 128 тыс. рублей на вторичном рынке.

Всего за три года разрыв между ценами на «вторичку» и новостройки увеличился с 10 до 40%, пишет газета «Известия». Это нельзя объяснить естественной разницей между качеством старого и нового жилья, отмечала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Уже такую разницу она назвала кричащим дисбалансом.

«Высокий разрыв между стоимостью жилья на первичном и вторичном рынках – это серьезный дисбаланс, способный ухудшить финансовую стабильность», – подчеркнул экономист Андрей Бархота.

Наибольшая разница зафиксирована в Центральной России (80%), тогда как на Северном Кавказе новостройки дороже всего на 12%. Эксперты связывают ситуацию с действием льготных ипотечных программ и высокими затратами на строительство.

Завершение льготной ипотеки не привело к остановке роста цен. Скидок стало больше, но они остаются точечным инструментом и их размер невелик, на рынок выходит мало новых проектов с дешевым предложением на этапе котлована, растет себестоимость строительства и затраты на обслуживание подорожавшего проектного финансирования, – комментирует Елена Бобровская, эксперт «Циан аналитики». – На вторичном рынке таких стимулов для роста нет, поэтому ценовой разрыв продолжает увеличиваться».