52 млрд рублей на будущее: правительство поддержит софинансирование долгосрочных сбережений граждан

Правительство выделило 52 млрд рублей на софинансирование долгосрочных сбережений граждан, которые будут направлены в негосударственные пенсионные фонды для формирования накоплений. Программа, запущенная в 2024 году по поручению Президента, предоставляет возможность гражданам получать дополнительный доход в будущем. Участники могут заключить договор с НПФ, перечислять взносы и переводить ранее сформированные пенсионные накопления. Государство будет софинансировать эти средства до 36 тыс. рублей в год на протяжении 10 лет, с гарантией защиты накоплений до 2,8 млн рублей.

Сбережения станут доступными как дополнительный доход после 15 лет участия или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Средства можно забрать в любой момент, но досрочно без потери дохода — только в особых жизненных ситуациях, таких как дорогостоящее лечение или потеря кормильца.

Ранее сообщалось, что россияне не понимают, как управлять пенсией, и программа долгосрочных сбережений буксует. Исследование показало, что 77% россиян не разбираются в формировании пенсионных накоплений, что снижает их мотивацию участвовать в программе. Исследование проводилось летом 2025 года методом онлайн-анкетирования среди 2000 респондентов по всей стране.

16 мая в Госдуму внесен правительственный законопроект, направленный на донастройку налогообложения для формирования долгосрочных сбережений населения. Законопроект стимулирует работодателей участвовать в программе в пользу своих работников, предлагая налоговые послабления. Сберегательные взносы работодателей будут учитываться в расходах при налогообложении прибыли, что фактически снижает суммы налога. Дополнительно, такое софинансирование освобождается от страховых взносов во внебюджетные фонды. Цель механизма — привлечение в экономику «длинных» денег граждан. По данным ЦБ, к концу января 2025 года было заключено 3,3 млн договоров с НПФ, а объем привлеченных средств составил 245 млрд руб.