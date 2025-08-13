Новости

Продажи новостроек в России упали вдвое

За год продажи новостроек в ряде регионов упали в два раза.

Наибольшее снижение зафиксировано в Краснодаре (–53%) и Красноярске (–51%), тогда как в Москве спад составил всего 11,5%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные проекта «Движение.ру».

«Показатель распроданности рынка жилищного строительства, отражающий сбалансированность продаж застройщиков, за минувший год по России снизился с 88% до 71%. В среднем по рынку городов-миллионников он изменился с 94% до 70%», – говорится в исследовании.

При этом объемы строительства продолжают расти, что создает переизбыток предложения. В некоторых городах, таких как Тюмень и Екатеринбург, накоплены значительные запасы нереализованных квартир.

«Ипотека вновь станет привлекательной для населения, когда ставка по ней приблизится к 15%, поскольку большую часть времени рынок жил при 12-13%. Спрос будет на не самые дорогие объекты, но рынок вторичного жилья "пойдет"», – рассказала SIA.RU руководитель ипотечного центра «Альфа-Банк» в Иркутске Ирина Маджара.


