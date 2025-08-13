Какие компании станут бенефициарами смягчении санкций США?

В пятницу, 15 августа 2025 года, ожидается знаковая встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, которая может стать отправной точкой для постепенного смягчения санкционного давления на Россию. Хотя мгновенного снятия ограничений ждать не стоит, учитывая сложность геополитических процессов и необходимость согласования на международном уровне, позитивный исход переговоров может заложить основу для улучшения экономических условий, отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. Чтобы инвесторы могли подготовиться к возможным изменениям, эксперт предлагает разобраться, какие компании, торгующиеся на Московской бирже, станут основными бенефициарами смягчения санкций, и какие сектора экономики могут получить наибольший импульс для роста.

Нефтегазовый сектор

Газпром и ЛУКОЙЛ могут получить доступ к новым технологиям для разработки месторождений, что повысит их операционную эффективность и привлекательность для инвесторов. Роснефть и НОВАТЭК выиграют от снятия экспортных барьеров, особенно в случае восстановления поставок газа и СПГ в Европу.

Финансовый сектор

В финансовом секторе Сбербанк и ВТБ получат возможность привлекать дешевый капитал на международных рынках, что укрепит их балансы и повысит дивидендную доходность. По нашим оценкам, акции Сбербанка могут вырасти на 20–30% в случае снятия ограничений на международные расчеты (SWIFT), а бумаги Газпрома — на 25–50% при восстановлении экспорта.

Металлургия

В металлургии Норникель и Русал могут рассчитывать на рост котировок на 15–25% благодаря возвращению на западные рынки и снижению логистических издержек. Эти компании, несмотря на текущие сложности, сохраняют сильные фундаментальные показатели, что делает их акции привлекательными для инвесторов при улучшении геополитической ситуации.

Арктические проекты

Отдельное внимание стоит уделить потенциальному сотрудничеству России и США в Арктике, которое может стать новым драйвером роста для ряда компаний. Основными бенефициарами с российской стороны здесь станут НОВАТЭК и Роснефть, которые активно развивают проекты Арктик СПГ-2 и Восток Ойл. Акции НОВАТЭКа могут вырасти на 20–30% в случае привлечения западных партнеров, что ускорит реализацию проектов и повысит экспортный потенциал.

Кроме того, Совкомфлот, специализирующийся на перевозках в арктических условиях, также выиграет от смягчения санкций и усиления бизнес-активности в регионе. Потенциальный рост акций оценивается в 15–20% при условии снятия ограничений на доступ к западным технологиям и финансированию. Развитие арктической инфраструктуры также может поддержать акции компаний из строительного сектора, таких как ЛСР, если они будут вовлечены в проекты по строительству портов и логистических хабов.

Вывод

«Таким образом смягчение санкций США может стать мощным катализатором для роста акций российских компаний на Московской бирже, – подчеркивает эксперт. – Однако инвесторам следует учитывать, что реализация этого сценария будет зависеть от темпов и масштаба снятия санкций, а также от макроэкономических факторов, включая ключевую ставку ЦБ, которая, по нашим прогнозам, должна продолжить снижаться во втором полугодии 2025 года. На остаток текущего года мы прогнозируем умеренный рост индекса Мосбиржи на 10–15% при позитивном развитии геополитической ситуации, с акцентом на бумаги компаний-экспортеров и тех, кто сможет извлечь выгоду из восстановления международных связей. Однако инвесторам рекомендуется формировать диверсифицированный портфель, включая акции из секторов, уже показавших устойчивость, таких как сельское хозяйство и ИТ, чтобы минимизировать риски в условиях неопределенности.