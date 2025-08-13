Украина готовится запустить ракеты в жилой квартал для срыва саммита на Аляске: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: ВСУ планируют нанести провокационный удар для срыва встречи Путина и Трампа, продажи новостроек в РФ рухнули, пенсионерам хотят компенсировать пропущенные индексации, а в Иркутске на реконструкцию местной котельной направят 4 млрд рублей. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Срыв саммита

Украина готовит провокации для срыва российско-американского саммита на Аляске, отмечают в Минобороны РФ. В частности, планируется удар БПЛА и ракетами по жилому кварталу. Заранее привезены журналисты, чтобы это зафиксировать, а потом возложить ответственность за случившееся на Москву. Не исключены и другие действия.

Падение продаж новостроек

Продажи новостроек в России с января по июль сократились на 22% в сравнении с прошлым годом, в некоторых регионах падение составило около 50%, например, в Краснодаре, Красноярске и Самаре. Наименее пострадавшими оказались Москва – 11,5% и Нижний Новгород – 2,7%. Изменить ситуацию, по данным экспертов, может снижение ключевой ставки до 12-13% и новые льготные программы.

Компенсация индексаций

Работающим пенсионерам хотят компенсировать пропущенные ими индексации пенсий. Это позволит скорректировать разрыв между выплатами работающих и неработающих пенсионеров, последние из которых сейчас получают больше. Это связано с тем, что при увольнении человеку дополнительно пересчитываются все пропущенные индексации прошлых лет.

Новая котельная

Котельную Иркутского авиазавода хотят реконструировать почти за 4 млрд рублей – деньги на это планирует направить ДОМ.РФ. Проект одобрила правкомиссия по региональному развитию. Обновленный объект будет обслужить четыре жилых комплекса площадью 236 тысяч квадратных метров. Закончить работы рассчитывают в 2028 году.

Дело экс-мэра Тулуна

Осужден экс-мэр города Тулуна Иркутской области. Его признали виновным в халатности, превышении полномочий, злоупотреблении должностными полномочиями. В числе преступлений – незаконное предоставление жилье, захват муниципального участка, перераспределение земли сыну. Бывший чиновник проведет в колонии 5 лет.