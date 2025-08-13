Новости

Цены на землю для складов в Подмосковье подорожали вдвое

Стоимость земельных участков для строительства складов в Московском регионе за последние пять лет выросла вдвое, достигнув 31,5 млн руб. за 1 га, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на CORE.XP. Наибольший рост цен зафиксирован в зоне Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), где стоимость земли увеличилась в 3,5 раза с 2019 года. Арендные ставки на складские помещения также выросли в 3,2 раза, достигнув 12 600 руб. за 1 кв. м, сообщает газета "Ведомости".

CORE.XP отмечает сокращение ценового разрыва между традиционно дешевыми восточными направлениями и более дорогими северными и южными шоссе. Например, аренда склада на Горьковском шоссе теперь лишь на 3-5% дешевле среднего по рынку, тогда как пять лет назад разница составляла 10-20%.

Общий объем предложения земельных участков на рынке составляет около 4600 га, включая земли населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения и промышленные территории. Объем «активно маркетируемых» участков увеличился почти вдвое, в основном за счет сельскохозяйственных земель.

В мае «Ведомости» писали, что правительство Москвы исключило классические склады из списка объектов, предоставляющих девелоперам право на льготы при переводе участков под жилье. Столичные власти теперь сосредоточены на поддержке капиталоемких индустриальных проектов, таких как технопарки и заводы.


