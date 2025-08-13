Гонка за клиентов: банки предлагают новые льготы для погашения чужих кредитов

Банки начали предлагать дополнительный льготный период, или грейс-период, по своим кредитным картам, чтобы клиенты могли погасить задолженность по картам и кредитам других банков.

Это связано с ростом конкуренции между банками. Такие предложения обнаружены на сайтах ВТБ, Альфа-банка, Т-банка и «Русского стандарта», сообщает «Ведомости».

Так, например, ВТБ предлагает основной грейс-период до 110 дней на покупки, снятие наличных и переводы, а также отдельный льготный период до 200 дней для покрытия задолженности по кредитным картам других банков. ВТБ позиционирует это как «удобное решение для оптимизации расходов – объединение кредитных карт разных банков в одну». Более 10% новых держателей кредитных карт ВТБ ежемесячно используют эту возможность для более эффективного управления своими кредитными обязательствами.