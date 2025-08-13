Эн+ Уголь запустила на разрезе в Черемхово первый погрузчик с электродвигателем

На участок горных работ в Черемхово компания Эн+ Уголь приобрела первый погрузчик с электродвигателем. Новая техника полностью работает на электричестве и пришла на смену дизельным аналогам.

Машина отличается не только экологичностью, но и высокой производительностью. Погрузка одного вагона занимает втрое меньше времени, чем раньше – всего около трех минут вместо привычных девяти-десяти. Вместимость ковша – семь кубов. Кроме того, электропогрузчик работает значительно тише, что повышает комфорт операторов. Одного заряда хватает на восемь часов работы, а для полной зарядки требуется всего час. Сейчас машина проходит тестовую эксплуатацию. Специалисты оценивают ее эффективность и адаптацию к условиям сибирского климата.

«Стратегия развития угольного дивизиона, которая предусматривает рост объемов добычи угля с 17 млн. тонн в год до 28 млн тонн в перспективе ближайших пяти лет. Наряду с этим мы утвердили и экологическую стратегию, которая позволит существенно снизить воздействие на окружающую среду. Поэтому такой «зеленой» техники на добычных участках угольного дивизиона холдинга Эн+ будет появляться все больше. Помимо введения в производственный процесс экологически чистых механизмов и оборудования, стратегия подразумевает снижение нагрузки на окружающую среду за счет разработки новых участков с более высокими качественными характеристиками угля, модернизацию локальных угольных котельных на производственных подразделениях компании, а также увеличение объемов рекультивации и лесовосстановления на уже отработанных землях. Стратегия рассчитана до 2036 года и позволит, при росте добычи угля снизить воздействие на окружающую среду по ряду ключевых показателей», - сказал генеральный директор Эн+ Уголь Сергей Иванов.

Новый электропогрузчик стал дополнением к почти 100 единицам электротехники, уже работающей на угледобывающих участках Эн+ Уголь. Это вскрышные шагающие экскаваторы, добычные экскаваторы и буровые станки. Всего в 2025 году компания направит на обновление технического парка и внедрение новых технологий до 2,5 млрд рублей.

Напомним, Эн+ Уголь является частью компании Эн+ и ведет свою деятельность в Иркутской области, Республике Тыва, Красноярском и Забайкальском краях. Основной вид деятельности – добыча угля.

Ежегодно угольный дивизион добывает порядка 17 млн тонн угля. Эн+ Уголь – основной поставщик сырья на ТЭЦ и объекты ЖКХ Иркутской области. В угледобыче работает 5 тысяч специалистов. Для многих городов, где Эн+Уголь ведет деятельность, предприятия угольного бизнеса являются градообразующими. Добыча угля находится в начале длинной производственной цепочки, итогом которой является свет и тепло в каждом доме.

Более 80% продукции Эн+ Уголь поставляется на ТЭЦ Иркутской области, которые обеспечивают теплом сотни тысяч жителей. Например, Ново-Иркутская ТЭЦ зимой работает на полную мощность. Она обеспечивает теплом и электричеством примерно 500 тысяч жителей Иркутска.