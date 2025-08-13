Новости

Баскетболисты ИНК одержали победу на всероссийских соревнованиях

Спортсмены Иркутской нефтяной компании (ИНК) завоевали золото на всероссийских соревнованиях по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». 

Мужская команда ИНК заняла 1-е место, опередив команды «Сбер» (2-е место) и «Байкальское братство» (3-е место). Лучшим игроком в категории 19+ признан игрок команды ИНК Егор Мжельский.

Турнир собрал более 100 команд из десяти муниципалитетов Иркутской области и других регионов. Соревнования прошли в четырех возрастных категориях.

ИНК активно поддерживает развитие спорта в Иркутской области, включая волейбол и другие дисциплины. Компания сотрудничает с областной федерацией баскетбола, реализуя совместные проекты по поддержке детских спортивных школ, проведению турниров и совершенствованию системы обучения тренеров и судей. В марте 2025 г. ИНК выступила партнером Всероссийского матча по баскетболу среди любительских команд, собравшего более 1500 зрителей.

Также развитие спорта среди сотрудников является одним из приоритетных направлений социальной политики ИНК. В компании сформированы команды по 13 видам спорта, регулярно проводятся спартакиады и корпоративные соревнования.


