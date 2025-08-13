Новости

Котельную Иркутского авиазавода реконструируют за 3,8 млрд рублей

ДОМ.РФ реконструирует котельную филиала ПАО «Яковлев» Иркутского авиационного завода. На эти цели будет направлено 3,8 млрд рублей.

По данным организации, проект одобрен правительственной комиссией по региональному развитию. Работы проведут за счет инфраструктурных облигаций. Котельная будет обслуживать четыре жилых комплекса общей площадью 236 тыс. кв. м, которые планируется возвести на территории.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на начало третьего квартала 2028 года.

Этот проект важен для Иркутска, поскольку в городе наблюдается дефицит тепловой мощности. В первом квартале 2025 года соответствующий дефицит оценивали в 700 гигакалорий в час.


