Работающим пенсионерам могут компенсировать пропущенные индексации

В Госдуме предложили компенсировать работающим пенсионерам индексации, которые они не получали в период трудовой деятельности. Это поможет уменьшить разницу в выплатах между теми, кто продолжает работать, и теми, кто уже на пенсии.

«С 2025 года индексация работающим пенсионерам рассчитывается от полной суммы, но это не компенсирует разницу, накопившуюся за годы без перерасчета», – передает ТАСС слова депутата Сергея Гаврилова.

Сейчас при увольнении пенсионер получает все пропущенные индексации, что может увеличить выплаты на 7–14 тыс. рублей в месяц. Однако пока работающие пенсионеры продолжают получать меньше, чем неработающие. В качестве решения предлагают поэтапные доплаты или улучшение онлайн-сервисов для расчета будущей пенсии.