Осужденные в Иркутской области создали первый российский автодом-прицеп

Автоэкспедиция состоялась в Иркутской области. В ее рамках прошли испытания первого российского прицепа-кемпера.
Как отмечает общенациональная ассоциация автотуризма и караванинга, к выпуску автодомов приступили для выполнения поручений президента по развитию соответствующего отечественного производства и стимулирования внутреннего туризма.
Выпуск запущен на территории ИК-2 в Ангарске. В работах задействованы осужденные, прошедшие профессиональное обучение под руководством квалифицированных специалистов. На площадке создали первую модель отечественного кемпера. Она оборудована санузлом, кухней, спальными местами, обеденной зоной.
Ее испытывали на сложном маршруте на Байкале в условиях труднопроходимой местности. По результатам пробега, превысившего тысячу километров, установили, что изделие соответствует высоким стандартам.
Производство продолжат – уже есть первые заказы. Кроме того, планируется распространить соответствующую практику производства автодомов по другим исправительным учреждениям.