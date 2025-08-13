Осужденные в Иркутской области создали первый российский автодом-прицеп

Автоэкспедиция состоялась в Иркутской области. В ее рамках прошли испытания первого российского прицепа-кемпера.

Фото: Общенациональная ассоциация автотуризма и караванинга

Как отмечает общенациональная ассоциация автотуризма и караванинга, к выпуску автодомов приступили для выполнения поручений президента по развитию соответствующего отечественного производства и стимулирования внутреннего туризма.

Выпуск запущен на территории ИК-2 в Ангарске. В работах задействованы осужденные, прошедшие профессиональное обучение под руководством квалифицированных специалистов. На площадке создали первую модель отечественного кемпера. Она оборудована санузлом, кухней, спальными местами, обеденной зоной.

Фото: Общенациональная ассоциация автотуризма и караванинга

Ее испытывали на сложном маршруте на Байкале в условиях труднопроходимой местности. По результатам пробега, превысившего тысячу километров, установили, что изделие соответствует высоким стандартам.

Производство продолжат – уже есть первые заказы. Кроме того, планируется распространить соответствующую практику производства автодомов по другим исправительным учреждениям.