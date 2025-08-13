Новости

Мощность Черемховского завода металлических конструкций к 2027 году увеличат в 2 раза

Черемховский завод металлических конструкций в 2025 году возродили в Иркутской области после почти 10 лет после ликвидации. За два года планируется нарастить производственную мощность предприятия более чем в два раза.

Как пояснил в интервью SIA.RU генеральный директор завода Александр Спешилов, предприятие выйдет на выпуск 40 тысяч тонн продукции в год к 2027 году: сейчас его мощность составляет 18 тысяч тонн в год.

С середины февраля, когда цех цинкования запустили в опытном режиме, черемховцы выпустили около 500 тонн продукции. В 2027 году на заводе рассчитывают построить еще и кузнечный окрасочный цех, который позволит улучшить показатели.

