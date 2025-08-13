Новые правила игры: как изменятся требования для резидентов ОЭЗ?

Министерство экономики предлагает пересмотреть требования к инвестиционным проектам в особых экономических зонах (ОЭЗ) для повышения их эффективности. В числе предложений — увеличение минимального порога инвестиций для промышленных проектов с 120 млн до 150 млн рублей, а также введение новых порогов для туристических и технико-внедренческих зон — 5 млн и 1 млн рублей соответственно. Планируется также установить предельный срок для вложения заявленного объема инвестиций, чтобы уменьшить риски переноса инициатив и исключить случаи получения льгот проектами, которые не реализуются, сообщает "Коммерсант".

Министерство экономики подготовило проект постановления правительства, который обновляет подход к созданию особых экономических зон (ОЭЗ) и проектам на их территории. В России насчитывается около 50 таких зон с преференциальным режимом для инвесторов. Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, ограничивающий объем налоговых льгот резидентов их фактическими капитальными вложениями и расходами на НИОКР.

Предложенные изменения направлены на создание условий для размещения ОЭЗ на территориях, где такие преференции отсутствуют. Планируется упростить процедуру расширения территории ОЭЗ, позволяя увеличивать площадь зон, которые еще не получили статус, но для которых планируются крупные проекты (от 20 млрд руб.). Замминистра экономики Татарстана Динар Шакиров отметил, что это поможет решить проблемы «молодых» ОЭЗ, как в случае с новой площадкой в республике, ожидающей крупного инвестора.

Вторая цель Минэкономики — повысить отдачу от вложений в ОЭЗ и исключить случаи получения льгот проектами, которые не реализуются. Минимальный порог инвестиций для промышленно-производственных проектов увеличивается с 120 млн до 150 млн рублей, а для туристско-рекреационных и технико-внедренческих зон устанавливаются минимумы в 5 млн и 1 млн рублей соответственно. С 2026 года будет введена ежегодная индексация этих порогов. Инвесторы по-прежнему должны вложить две трети заявленных инвестиций в первые три года работы в ОЭЗ.

В Иркутской области расположена особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала», находящаяся на юго-западном берегу озера Байкал. Недавно власти региона утвердили обновленный проект планировки этой зоны в Байкальске, который предусматривает развитие инфраструктуры, включая туристические объекты и причальные сооружения, а также благоустройство территории.

Председатель правительства региона Константин Зайцев отметил, что обновленный проект включает строительство туристических объектов резидентов, обеспечивающей инфраструктуры и причальных сооружений. Также предусмотрено комплексное благоустройство территории ОЭЗ, создание прогулочных пространств, пешеходных зон и велосипедных дорожек.



Проект направлен на создание комфортной городской среды, соответствующей современным стандартам строительства и благоустройства туристско-рекреационных территорий. В рамках проекта планируется создание более 900 рабочих мест и строительство свыше 2000 гостиничных номеров категории 3-5 звезд.

Документ определяет плотность и параметры застройки территории ОЭЗ, включает характеристики объектов строительства, информацию о планируемой обеспечивающей инфраструктуре, а также этапы проектирования, строительства и реконструкции объектов. Реализация мероприятий по развитию территории ОЭЗ планируется в два этапа: первый — с 2025 по 2030 годы, второй — с 2031 по 2035 годы.