МТС проведет для иркутян инклюзивный карьерный марафон

Цифровая экосистема МТС объявляет о старте инклюзивного марафона «Карьера без лимитов» для профессионалов с инвалидностью. До 30 сентября 2025 года жители Иркутской области смогут в режиме онлайн получить практические инструменты для развития карьеры и изучат актуальные вакансии экосистемы.

В рамках проекта люди с ограниченными возможностями здоровья смогут отработать навыки построения карьеры: научатся создавать правильное резюме с помощью AI-проверки, потренируются проходить собеседования и получат обратную связь от HR МТС. Также иркутяне смогут узнать о культуре МТС и разных профессиях из первых уст во время коротких онлайн-встреч. Они познакомится с такими направлениями деятельности IT-компании, как финтех, медиа, реклама, кикшеринг, информационные технологии и телеком.

Карьерный марафон пройдет на онлайн-платформе, адаптированной в том числе для людей с инвалидностью по зрению и с инвалидностью по слуху.

«Мы убеждены, что профессиональный рост должен быть доступен каждому. МТС создает инклюзивную среду, где сотрудники с инвалидностью успешно строят карьеру. Зарегистрировавшись на онлайн-марафон, жители Приангарья смогут узнать их опыт, получить ценные советы и новые знания для своего развития», — прокомментировал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.