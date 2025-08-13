Субсидированные рейсы из Иркутска на Алтай запустят с 1 сентября

Иркутск и Горно-Алтайск с 1 сентября свяжет прямой рейс. Полеты будет выполнять авиакомпания S7.

«В первую очередь, это увеличение взаимного турпотока. Жители Республики смогут отправиться на Байкал, иркутяне – увидеть бирюзовую Катунь, а зимой посетить наши горнолыжные курорты», – прокомментировал губернатор Республики Алтай Андрей Турчак.

Полеты субсидированные, они будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и четвергам на самолетах Embraer 170. Стоимость билета в одну сторону – от 6,9 тысячи рублей. Время в пути составит 2,5 часа.