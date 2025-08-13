Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Путин о рисках рецессии: ЦБ контролирует ситуацию, но безработица растет
Грозит ли России массовое банкротство девелоперов?
Хуснуллин: 19% застройщиков в зоне риска
Все материалы сюжета

Пассажиропоток «Аэрофлота» упал в июле

В июле пассажиропоток авиакомпании «Аэрофлот» снизился на 5,6%, достигнув отметки в 3 млн пассажиров, что связано с «внешними факторами, влияющими на операционную деятельность», согласно отчету компании. Количество рейсов также уменьшилось на 4,1%, составив 17,3 млн. Внутренние перелеты сократились на 7,6%, тогда как международные маршруты показали рост на 6,5%.

Напомним, с 5 по 7 июля российские авиакомпании отменили более 480 рейсов из-за временных ограничений на использование воздушного пространства, как сообщила Росавиация. Кроме того, в конце месяца «Аэрофлот» столкнулся с хакерской атакой.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

«Строй-ка фест»
От теплового луча до нового аэропорта: губернатор назвал четыре вызова для иркутских строителей
В Иркутске впервые прошёл общегородской праздник «Строй-ка фест»
Семейный фестиваль "СТРОЙ-КА ФЕСТ" пройдет в Иркутске 9 и 10 августа
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес