Пассажиропоток «Аэрофлота» упал в июле

В июле пассажиропоток авиакомпании «Аэрофлот» снизился на 5,6%, достигнув отметки в 3 млн пассажиров, что связано с «внешними факторами, влияющими на операционную деятельность», согласно отчету компании. Количество рейсов также уменьшилось на 4,1%, составив 17,3 млн. Внутренние перелеты сократились на 7,6%, тогда как международные маршруты показали рост на 6,5%.

Напомним, с 5 по 7 июля российские авиакомпании отменили более 480 рейсов из-за временных ограничений на использование воздушного пространства, как сообщила Росавиация. Кроме того, в конце месяца «Аэрофлот» столкнулся с хакерской атакой.