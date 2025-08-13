Новости

Новые правила расчета средней зарплаты вступят в силу в сентябре

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые правила расчета среднего заработка, которые расширяют перечень учитываемых выплат. Теперь при расчете будут учитываться не только премии, но и другие денежные поощрения работников, что увеличит размер многих социальных выплат.

«Это очевидный плюс для работников – их реальные доходы теперь будут полнее учитываться при расчете среднего заработка», – передает ТАСС заявление главы комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова.

Новые правила также упрощают расчет выходных пособий и компенсаций, используя среднемесячные показатели рабочих дней и часов. При этом методика расчета отпускных останется прежней – на основе среднего дневного заработка за 12 месяцев.


