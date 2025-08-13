Новости

Губернатор Иркутской области провел первый телемост с жителями региона

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев впервые провел телемост с активными жителями региона, чтобы обсудить насущные вопросы без необходимости личного визита в областной центр. В разговоре участвовали представители общественных организаций, предприниматели и местные активисты, а также главы региональных министерств.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Среди тем обсуждения были развитие сельского туризма, поддержка малого бизнеса, благоустройство территорий и даже создание мемориала участникам СВО. Некоторые инициативы, такие как швейные проекты для экспорта в Китай и Монголию, получили поддержку губернатора.

«Нахожу такой формат встреч интересным и перспективным, потому что он позволяет жителям встретиться с губернатором, не приезжая лично, а в удобной форме видеоконференции. Мы часто встречаемся с представителями некоммерческого сектора, и всегда очень много вопросов. В то же время вижу, что многое меняется, что есть хорошее взаимопонимание между властью и некоммерческими организациями», – сказал Игорь Кобзев.

Участники отметили удобный и эффективный формат диалога власти с жителями, не требующий поездки в областной центр на встречу с главой региона. Каждый представлял группу людей от общественной организации или профессионального сообщества на своей территории.

На вопросы также отвечали главы региональных министерств и ведомств, представители органов муниципальной власти.


