Хоккеист Евгений Легалин: «Иркутск – это мой родной дом, родная команда»

В интервью КП хоккеист Евгений Легалин рассказал о том, принял решение продолжить карьеру в иркутской команде «Байкал-Энергия», отметив, что это осознанный шаг. Среди главных факторов он назвал поддержку семьи и новый курс клуба на развитие молодых игроков.

«Иркутск – это мой родной дом, родная команда, в которой я начинал свой путь и продолжу его. И хорошо, что «Байкал-Энергия» сейчас взяла новый курс – на воспитание своих игроков, молодой смены», – подчеркнул спортсмен.

Он также обратился к болельщикам с просьбой о поддержке, выразив уверенность, что вместе команда сможет добиться высоких результатов. Впервые в истории клуб открыл отделения в Иркутской области, что, по мнению хоккеиста, принесет плоды в будущем.