30% россиян считают, что ТК в большей мере защищает права работодателя

Согласно исследованию SuperJob, за последний год выросла уверенность россиян в том, что трудовое законодательство больше защищает интересы работников, а не работодателей.

Каждый третий россиянин считает, что трудовое законодательство в большей степени защищает права работодателя. 18% полагают, что закон – преимущественно на стороне работника, а 25% видят баланс в защите прав обеих сторон трудовых отношений. Каждый четвертый респондент (24%) затруднился с ответом.

Среди мужчин больше приверженцев полярных мнений: 39% уверены, что закон на стороне бизнеса, 27% – что на стороне работников. Среди женщин же, больше уверенных в правовом балансе (31%).

Россияне до 34 лет по сравнению с теми, кто старше, реже говорили о перекосе в пользу работодателей (26%) и чаще – в пользу работников (22%). Среди опрошенных старше 45 лет больше всего тех, кто жалуется на ориентированность законодательства преимущественно на бизнес (42%).

Среди представителей компаний 52% уверены, что закон защищает работника, и лишь 10% – работодателя. 3 из 10 эйчаров считают, что закон равно строг ко всем.