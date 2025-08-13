Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Путин о рисках рецессии: ЦБ контролирует ситуацию, но безработица растет
Грозит ли России массовое банкротство девелоперов?
Хуснуллин: 19% застройщиков в зоне риска
Все материалы сюжета

В Иркутске благоустраивают пять общественных территорий

В Иркутске продолжаются работы по благоустройству пяти городских пространств в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На площади Декабристов, у мемориала «Иркутский комсомолец» и на «Аллее здоровья» уже приступили к укладке плитки.

«Специалисты ежедневно контролируют качество работ. При выявлении нарушений подрядчики обязаны их устранить», – подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.

В парке «Комсомольский» ремонтируют ограждения и устанавливают свайные фундаменты, а на острове Юность ведут работы по укреплению подпорных стенок и прокладке освещения. Все объекты должны быть сданы в срок.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

«Строй-ка фест»
От теплового луча до нового аэропорта: губернатор назвал четыре вызова для иркутских строителей
В Иркутске впервые прошёл общегородской праздник «Строй-ка фест»
Семейный фестиваль "СТРОЙ-КА ФЕСТ" пройдет в Иркутске 9 и 10 августа
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес