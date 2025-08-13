В Иркутске благоустраивают пять общественных территорий

В Иркутске продолжаются работы по благоустройству пяти городских пространств в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На площади Декабристов, у мемориала «Иркутский комсомолец» и на «Аллее здоровья» уже приступили к укладке плитки.

«Специалисты ежедневно контролируют качество работ. При выявлении нарушений подрядчики обязаны их устранить», – подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.

В парке «Комсомольский» ремонтируют ограждения и устанавливают свайные фундаменты, а на острове Юность ведут работы по укреплению подпорных стенок и прокладке освещения. Все объекты должны быть сданы в срок.