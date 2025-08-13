Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Путин о рисках рецессии: ЦБ контролирует ситуацию, но безработица растет
Грозит ли России массовое банкротство девелоперов?
Хуснуллин: 19% застройщиков в зоне риска
Все материалы сюжета

РУСАЛ помог первоклассникам собраться в школу

118 детей сотрудников Иркутского алюминиевого завода получили подарки к 1 сентября. 

<p>Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа</p>

Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа

В торжественной обстановке Дворца культуры «Металлург» первоклассников приветствовала директор по персоналу ИркАЗа Елена Мартынова: «Мы поздравляем семьи наших сотрудников с началом новой школьной жизни. Вручаем подарки и желаем ребятам успехов в учёбе, ярких открытий и отличных оценок!».

Первоклашки говорят, что рады подаркам и мечтают поскорее отправиться в школу.

Родители особенно оценили своевременную поддержку компании.

<p>Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа</p>

Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа

«Спасибо за помощь! В многодетной семье сборы в школу – всегда большие траты. Сертификат очень выручил», – отметил сотрудник ИркАЗа, многодетный отец Олег Пшеничников

РУСАЛ традиционно дарит сертификаты на покупку школьных наборов всем первоклассникам, чьи родители работают на предприятиях компании. Забота о сотрудниках и их детях — одна из приоритетных задач компании, которые 25 лет назад обозначил основатель Олег Дерипаска.


<p>Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

«Строй-ка фест»
От теплового луча до нового аэропорта: губернатор назвал четыре вызова для иркутских строителей
В Иркутске впервые прошёл общегородской праздник «Строй-ка фест»
Семейный фестиваль "СТРОЙ-КА ФЕСТ" пройдет в Иркутске 9 и 10 августа
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес