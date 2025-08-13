РУСАЛ помог первоклассникам собраться в школу

118 детей сотрудников Иркутского алюминиевого завода получили подарки к 1 сентября.

Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа

В торжественной обстановке Дворца культуры «Металлург» первоклассников приветствовала директор по персоналу ИркАЗа Елена Мартынова: «Мы поздравляем семьи наших сотрудников с началом новой школьной жизни. Вручаем подарки и желаем ребятам успехов в учёбе, ярких открытий и отличных оценок!».

Первоклашки говорят, что рады подаркам и мечтают поскорее отправиться в школу.

Родители особенно оценили своевременную поддержку компании.

Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа

«Спасибо за помощь! В многодетной семье сборы в школу – всегда большие траты. Сертификат очень выручил», – отметил сотрудник ИркАЗа, многодетный отец Олег Пшеничников

РУСАЛ традиционно дарит сертификаты на покупку школьных наборов всем первоклассникам, чьи родители работают на предприятиях компании. Забота о сотрудниках и их детях — одна из приоритетных задач компании, которые 25 лет назад обозначил основатель Олег Дерипаска.