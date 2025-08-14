Что делать с Instagram* после 1 сентября? Юристы проведут семинар, посвященный рекламе в запрещенных соцсетях

20 августа юридическая компания ВС Консалт проведет в Центре Мой бизнес семинар для предпринимателей и самозанятых, использующих запрещенную сеть Instagram* в маркетинговых и рекламных целях. Алексей Черкашин, руководитель ВС Консалт, расскажет, как изменятся правила работы в таких соцсетях после 1 сентября: что можно и чего больше нельзя делать, а также ответит на вопросы бизнеса.

На семинаре вы узнаете

Что такое реклама с точки зрения законодателя?

Что изменится с 1 сентября?

Как отличить рекламу от обзоров?

Нужно ли удалять старую рекламу?

Что не будет считаться рекламой?

Какой план действий у ВС Консалт?

Напомним, 1 сентября 2025 года в России вступает в силу запрет на рекламу на интернет- площадках, доступ к которым ограничен в РФ. В Instagram* и Facebook* больше нельзя будет продвигать свои товары и услуги никаким образом, в том числе покупать рекламу у блогеров.

Блогеры и предприниматели, для которых запрещенные соцсети до сих пор оставались основным каналом продаж и привлечения клиентов, в растерянности – как быть? В интернете полно советов в том числе по обходу запрета, но полагаться на них рискованно: нарушителям грозит внушительный штраф – в отдельных случаях до 500 тысяч рублей. Поэтому, подчеркивают организаторы мероприятия, следует ориентироваться на юридически проверенную информацию.

«В начале лета мы уже проводили подобную консультацию, но предупреждали, что к осени возможны корректировки. Прогноз сбылся: в законодательстве появились изменения, поэтому мы подготовили разъяснения, чек-листы для пользователей соцсетей, опираясь на последнюю, наиболее полную информацию, которая существует на сегодняшний день», – рассказал Алексей Черкашин.

Дата и время: 20 августа, 13 часов.

Место: Центр Мой бизнес

Стоимость участия: 2 000 рублей за человека.

Необходимо предварительно зарегистрироваться удобным для вас способом:

По телефону: +7 (902) 513-18-62 или в Telegram @vsconsult38

16+

*принадлежит компании Meta, запрещенной в Российской Федерации организации.